Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Falsche Handwerker in Hollage unterwegs

Wallenhorst (ots)

Im Ortsteil Hollage trieb am Samstag ein falscher Handwerker sein Unwesen. Gegen 18:30 Uhr klingelte der Mann bei einer 87-jährigen Frau in der Bergstraße und gab sich als Klempner aus. Der Mann behauptete, in der Wohnung unterhalb der 87-Jährigen käme Wasser aus der Decke, er sei mit einer Überprüfung beauftragt worden. Die Seniorin sollte im Badezimmer den laufenden Duschkopf in die Toilette halten, während sich der angebliche Handwerker auf Fehlersuche begab. Die Dame war skeptisch und ließ den Mann nicht aus den Augen. Der angebliche Klempner betrat alle Räumlichkeiten und befühlte auch die Wände. Als der Mann feststellte, dass die Seniorin ihn nicht aus den Augen ließ, verließ er die Wohnung in unbekannte Richtung. Zu einem Diebstahl oder einer ungerechtfertigten Geldforderung kam es in diesem Fall nicht. Wie die Ermittlungen ergaben, hat der falsche Handwerker in der Nachbarschaft auch noch bei mindestens einer anderen Seniorin geklingelt. Die Frau hatte den Mann aber erst gar nicht eingelassen.

Die Polizei warnt vor unbekannten Personen an Haus- und Wohnungstüren, Unbekannte sollten nicht einfach eingelassen werden. Der angebliche Auftrag sollte kritisch hinterfragt und ggf. überprüft werden. Telefonnummern genannter Auftraggeber sollten dazu selbstständig aus dem Telefonbuch gesucht und angerufen werden.

Wem durch betrügerische Handwerker Eigentum abhandengekommen oder sonst ein Schaden entstanden ist, sollte Strafanzeige bei der örtlichen Polizei erstatten.

