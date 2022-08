Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

1. Verkehrsunfall, 4000,- Euro Sachschaden /Zeugen gesucht

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von 4000,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag, dem 26.08.2022, gg. 09.00 Uhr in Fulda, in der Mainstraße Kreuzungsbereich Kohlhäuser Straße.

Ein 20 jähriger Mann aus Lauterbach befuhr mit seinem PKW, einem Daimler Sprinter, die Mainstraße und wollte über den Kreuzungsbereich Höhe Kohlhäuser Str. geradeaus weiter in Fahrtrichtung Frankfurter Straße fahren.

Eine 27-jährige Frau aus Fulda befuhr mit ihrem PKW, einem Opel Corsa, die Kohlhäuserstraße und wollte im Kreuzungsbereich Höhe Mainstraße geradeaus in Fahrtrichtung Bellinger Straße fahren.

Im Kreuzungsbereich der Mainstraße/Kohlhäuser Str. kam es dann zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Glücklicherweise wurden weder der 20-Jährige Sprinterfahrer noch die 27-Jährige Opel Corsa Fahrerin verletzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen die nähere Hinweise, insbesondere zur jeweiligen Schaltung der dortigen Lichtzeichenanlage, machen können.

Diese werden gebeten sich bei der Polizei Fulda unter der Telefonnummer 0661-105-0 zu melden.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden.

2. Zeugen gesucht/Verkehrsunfall 4400,- Sachschaden

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von 4400,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag, dem 26.08.2022, gg. 15.00 Uhr auf der B 27 zw. Eichenzell und Kaiserwiesen in Höhe des dortigen Baustellenbereiches Bronnzeller Kreisel.

Ein 35-jähriger Mann aus Fulda befuhr mit seinem PKW, einem grauen Skoda, die B 27 aus Richtung Eichenzell kommend in Fahrtrichtung Kaiserwiesen.

Ein 61-jähriger Mann aus Eichenzell befuhr mit seinem PKW, einem Nissan Quashqai, ebenfalls die B 27 in gleicher Fahrtrichtung wie der 35-Jährige. Im Verlauf der Strecke sei es zu gegenseitigen Überholvorgängen gekommen und als aufgrund der dortigen Baustelle die linke Fahrspur endete und einspurig wurde, musste der 61-Jährige, um einen Zusammenstoß mit dem Skoda des 35-Jährigen zu vermeiden, mit seinem Quashqai nach links ausweichen und prallte im weiteren Verlauf gegen eine dortige Warnbake.

Zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam es nicht.

An dem PKW des 61-Jährigen entstand Sachschaden. Auch die Warnbake wurde stark beschädigt.

Die Polizei sucht nun Zeugen die nähere Angaben machen können.

Diese werden gebeten sich bei der Polizei Fulda unter der Telefon-nummer 0661-105 0 zu melden.

Schmitt, PHK`in, Polizeistation Fulda, Tel.: 0661-105 2300

