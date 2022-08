Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand einer Gartenhütte in Tann (Rhön) - keine Verletzte

Tann (Rhön) (ots)

Am Samstag (27.08.) kam es gegen 01.00 Uhr in der Annastrasse in Tann (Rhön) zu einem Brand einer gemauerten Gartenhütte. Passanten hatten zuvor eine starke Rauchentwicklung wahrgenommen und umgehend die Feuerwehr verständigt. Beim Eintreffen der Feuerwehr Tann stand die Gartenhütte bereits in Brand. Durch die Löscharbeiten der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das benachbarte Wohnhaus verhindert werden. Das Ziegeldach der Gartenhütte brannte komplett nieder. Ebenso wurde das Inventar des Gebäudes durch das Feuer zerstört. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 10.000,- Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Die genaue Brandursache ist zur Zeit noch nicht bekannt. Ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an.

i. A. Siebold, PHK'in /Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

