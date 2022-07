POL-FR: Bad Säckingen: Thuja-Baum und Stromkasten brennen

Freiburg (ots) - Am Montagmorgen, 11.07.2022, hat sich in Bernau die Sozia eines Motorrades den Arm gebrochen. Gegen 10:15 Uhr wollte der 46-jährige Fahrer auf der L 146 am Ortseingang von Oberlehen wenden. Beim Wendevorgang verschaltete er sich, so dass das Motorrad ins Ruckeln geriet und umfiel. Dabei zog sich die 47-jährige Sozia eine Frakturverletzung zu. Sie musste in einem Krankenhaus operiert werden. Am Motorrad ...

