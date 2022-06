Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Havariertes Schiff bei Rheinstetten wieder frei

76287 Rheinstetten (ots)

Das um Mitternacht bei Rheinkilometer 353,100 auf einer Buhne festgefahrene Fahrgastschiff mit 166 Passagieren wurde um ca. 10:00 Uhr von einem niederländischen Gütermotorschiff auf Seite genommen. Für die Dauer der Arbeiten wurde eine 45-minütige Schifffahrtssperre durchgeführt, in Folge derer sechs Schiffe warten mussten. Derzeit wird das schweizerische Fahrgastkabinenschiff, welches ursprünglich von Breisach nach Düsseldorf unterwegs war, stromaufwärts zur Schleuse Iffezheim verbracht. Dort soll es im so genannten Oberwasser von einem Tauchunternehmen auf mögliche Beschädigung untersucht werden. Bis dahin bleibt das vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Oberrhein erteilte Weiterfahrverbot bestehen. Die Behörde führt überdies im Bereich der Unfallstelle Peilarbeiten durch, um etwaige Fehltiefen festzustellen, die im Rahmen der Turnarbeiten entstanden sein könnten. Die Passagiere sind wohlauf und bleiben vorerst an Bord des Kreuzfahrtschiffes.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell