Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

Unfall beim Abbiegen

Fulda. Bei einem Unfall am Sonntag (28.08.) erlitten eine 18-jährige Audi-Fahrerin aus Fulda und eine 43-jährige Frau aus Fulda, welche sich als Beifahrerin in einem Mazda befand, leichte Verletzungen. Die 18-Jährige befuhr nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gegen 12.40 Uhr die Rabanusstraße aus Richtung Peterstor kommend in Fahrtrichtung Dalbergstraße und wollte nach rechts in die Dalbergstraße einbiegen. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 35-jährigen Mazda-Fahrer, welcher die Dalbergstraße aus Richtung "Vor dem Peterstor" kommend in Fahrtrichtung Gutenbergstraße befuhr. Die 43-jährige Beifahrerin wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Auch die 18-Jährige wurde zwecks weiterer medizinischer Untersuchungen in ein Klinikum Fulda gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.100 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Radfahrerin gestürzt und schwer verletzt

Rotenburg. Am Sonntag (28.08.), gegen 14.10 Uhr, nahm eine 54-jährige E-Bike-Fahrerin aus Rotenburg an einer öffentlichen Veranstaltung teil. In diesem Zusammenhang kam sie zwischen Rotenburg-Mündershausen und Rotenburg einen Abhang entlang. Da ihr dieser nach aktuellem Kenntnisstand zu steil war, wollte sie von ihrem E-Bike absteigen und hinunterschieben. Hierbei kam sie aus noch unklarer Ursache jedoch zu Fall und verletzte sich schwer. Die 54-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Verkehrsunfallflucht

Bebra. Am Freitag (26.08.), in der Zeit von 17.10 bis 17.30 Uhr, parkte eine Pkw-Fahrerin aus Bebra ihren roten Suzuki Swift auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Nürnberger Straße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß vermutlich beim Rückwärtsausparken von dem gegenüberliegenden Parkplatz gegen den Suzuki und beschädigte diesen im Bereich der hinteren rechten Stoßstange. Der entstandene Schaden beträgt circa 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Nach Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigsau. In der Zeit von Dienstag (16.08.), gegen 10 Uhr, bis Dienstag (23.08.), gegen 9:30 Uhr, verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer Schäden an einer Schutzplanke im Bereich der L3254 "Weiße Dame" nach Beenhausen. Dies wurde von der Straßenmeisterei Rotenburg a.d. Fulda festgestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Alleinunfall mit Motorrad

Heringen. Am Sonntag (28.08.), gegen 13:30 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Kradfahrer aus Unterbreizbach (Wartburgkreis) die L3251A aus Heringen kommend in Richtung Kleinensee. In einer dortigen Rechtskurve rutschte er aus noch unklarer Ursache mit seinem Krad weg und kam zu Fall. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und kam mit dem Rettungswagen in ein Klinikum. Am Zweirad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Alleinunfall mit Pkw

Kirchheim. Am Sonntag (28.08.), gegen 23:20 Uhr, befuhr ein 40-Jähriger Pkw-Fahrer aus Oberaula (Schwalm-Eder-Kreis) mit seinem Fahrzeug die L3159 aus Richtung Reckerode kommend in Richtung Kirchheim. In einer leichten Rechtskurve (Höhe Tunnel/Brückenbauwerk der BAB7) verlor er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte er mit seiner linken Fahrzeughälfte gegen ein dortiges Brückenbauwerk. Durch den Aufprall wurde die Fahrertür aus der Karosserie herausgerissen. Dabei wurde der Pkw abgewiesen und zur Fahrbahnmitte zurück geschleudert. Das Fahrzeug kam schließlich in entgegengesetzter Richtung zum Stillstand. Der Fahrer lag schwer verletzt neben seinem Fahrzeug. Er wurde am Unfallort durch die Rettungskräfte stabilisiert und anschließend in ein Klinikum transportiert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von circa 16.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Alsfeld. Ein Alsfelder parkte seinen roten Mercedes am Donnerstag (11.08.) ordnungsgemäß im öffentlichen Verkehrsraum in der Straße "Am Kirchplatz". Als er am Mittwoch (24.08.) wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass sein Auto im rückwärtigen Bereich Beschädigungen aufwies. Der Unfallverursachter verließ die Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern und seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese wenden sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Alsfeld

