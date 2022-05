Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Geschwindigkeitskontrollen der PI Worms



Am 09.05.2022 wurden im Zeitraum von 11 bis 17 Uhr Laser-Geschwindigkeitsmessungen an der B9 und der Kolpingstr. in Worms durchgeführt. Die erlaubte Geschwindigkeit beträgt an der Kontrollstelle auf der B9 50 km/h und bei der Kontrollstelle in der Kolpingstr. 70 km/h.

Insgesamt wurden 106 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag in der Kolpingstr. bei 137 km/h. Nach Toleranzabzug erwartet den 60-jährigen Fahrer ein Bußgeld von mindestens 600 EUR, 2 Punkten in Flensburg und 2 Monaten Fahrverbot.

Mit allen Verkehrsteilnehmern wurden im Rahmen der Lasermessungen verkehrserzieherische Gespräche geführt. Die Mehrzahl der kontrollierten Personen zeigte sich einsichtig und gab ihren Verstoß zu.

Trotz einer positiven Gesamtentwicklung im Bereich der Unfallursache Geschwindigkeit stellt die Polizei leider immer wieder fest, dass eine Missachtung zu Verkehrsunfällen mit schweren Personenschäden führen kann. Daher rät Ihnen die Polizei:

- Passen Sie ihre Geschwindigkeit den Straßen-, Sicht- und Witterungsverhältnissen an

- Beachten Sie, dass die angegebenen zulässigen Höchstgeschwindigkeiten nur unter günstigsten Voraussetzungen gefahren werden sollten

- Überschreiten Sie niemals die zulässige Höchstgeschwindigkeit

- Überschätzen Sie bei der Wahl der Geschwindigkeit nie ihre persönlichen Fähigkeiten

- Je höher Ihre Geschwindigkeit ist, umso länger wird Ihr Anhalteweg in einer Gefahrensituation

- Eine angepasste Geschwindigkeit und defensive Fahrweise hilft Leben zu retten

