POL-PDWO: KORREKTUR Schulwegunfall mit schwerverletztem 11-jährigen

Worms (ots)

Am 05.05.2022, gegen 17:00 Uhr, kam es in Worms in der Bingerstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem 11-jährigen Fahrradfahrer. Der Fahrer des Transporters übersah den 11-jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Der Fahrer des Transporters entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls, die Hinweise zum Unfallhergang, dem flüchtigen Transporter und / oder dem Transporter selbst machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms in Verbindung zu setzen.

