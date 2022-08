Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Kirche-Einbruch in Einfamilienhaus-Brand von Gartenlaube-Einbruch in Firma-Kellerraum aufgebrochen-Trickdiebstähle in zwei Geschäften-Auto beschädigt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Diebstahl aus Kirche

Bad Hersfeld. Unbekannte stahlen am Donnerstag (25.08.) eine Altarbibel aus einer Kirche in der Straße "Kirchplatz". Das Diebesgut hat einen Wert von rund 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Hersfeld. In ein Einfamilienhaus in der Gotzbertstraße brachen Unbekannte am Mittwoch (24.08.) durch Einschlagen einer Scheibe ein. Anschließend durchwühlten die Einbrecher die Räumlichkeiten und stahlen Wertgegenstände in noch unbekannter Höhe. Darüber hinaus entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Brand von Gartenlaube

Rotenburg a.d. Fulda. Am Samstag (27.08.) kam es zum Brand einer Gartenlaube in einer Kleingartenanlage im Breitinger Kirchweg.

Gegen 23.30 Uhr bemerkte eine Zeugin das Feuer und informierte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr hatte die Flammen zeitnah unter Kontrolle und konnte ein Übergreifen auf weitere Gebäude verhindern. Die Gartenlaube brannte vollkommen ab, sodass nach ersten vorläufigen Schätzungen Sachschaden von rund 2.500 Euro entstand.

Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Die genauen Umstände, wie es zu dem Brand kam, sind aktuell noch unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Derzeit kann auch Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Firma

Bebra. In eine Firma im Wiesenweg brachen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (27.08.) ein. Die Einbrecher durchsuchten sämtliche Räume des Gebäudes und entwendeten mehrere elektronische Geräte und Werkzeuge im Gesamtwert von circa 5.000 Euro. Außerdem hinterließen sie Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kellerraum aufgebrochen

Rotenburg a.d. Fulda. Unbekannte brachen eine Holztür samt Vorhängeschloss eines Kellerraums eines Mehrfamilienhauses in der Borngasse zwischen Samstag (20.08.) und Samstag (27.08.) mittels körperlicher Gewalt auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Es entstand geringer Sachschaden an der Tür. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Trickdiebstähle in zwei Geschäften

Bad Hersfeld. Am Samstagnachmittag (27.08.), gegen 16.30 Uhr, versuchten zwei bislang unbekannte Täterinnen und ein Täter mittels eines Geldwechseltricks Bargeldbeträge aus den Kassen von zwei Geschäften in der Breitenstraße zu stehlen. Während zwei von ihnen die Verkäuferinnen ablenkten, indem sie diese nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen baten, ihnen Geld zu wechseln, griff eine dritte Person in die Kasse.

Der Mitarbeiterin eines Geschäftes gelang es gerade noch rechtzeitig die Kassenlade zu schließen, sodass die Langfinger kein Diebesgut erlangen konnten und umgehend flüchteten.

Die Angestellte des zweiten Ladens schaffte es zwar noch bei dem Kassengriff einige durch die Täter entnommene Geldscheine festhalten, allerdings gelang es den Trickdieben dennoch mit einem dreistelligen Geldbetrag in unbekannte Richtung zu flüchten.

Die Täterinnen und der Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täterin 1:

- weiblich - circa 1,70 Meter groß - etwa 30 Jahre alt - schwarze Locken - schlanke Statur - südländisches Erscheinungsbild - trug bunte Kleidung

Täterin 2:

- weiblich - circa 1,75 Meter groß - asch-blonde Haare - schlanke Statur - südländisches Erscheinungsbild - trug helle Kleidung

Täter 2:

- männlich - circa 1,85 Meter groß - etwa 50 bis 60 Jahre alt - dunkle, gelockte Haare - kräftige Statur - südländisches Erscheinungsbild - Drei-Tage-Bart - trug einen dunklen Anzug

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auto beschädigt

Bebra. Zwischen Freitagnachmittag (26.08.) und Samstagvormittag (27.08.) beschädigten Unbekannte einen auf einem Privatgrundstück in der Luisenstraße abgestellten Citroen. Die Täter stachen drei Reifen des Pkw platt und zerkratzten Motorhaube, Kotflügel und Frontstoßstange. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

