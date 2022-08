POL-PDWIL: Flächenbrand in Bitburg-Mötsch

Hillesheim (ots) - Am 15.08.2022 zwischen 14:30 Uhr und 16:15 Uhr führten die Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun im Bereich der Kölner Straße in Hillesheim Geschwindigkeitskontrollen durch. Erfreulicherweise war hier lediglich eine geringe Anzahl an Überschreitungen feststellbar. Der Tagesschnellste lag mit gemessenen 64km/h innerorts noch im Verwarnungsbereich. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven ...

mehr