Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Wertsachen aus Autos gestohlen

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

In den Straßen Hohebier und Breslauer Straße in Wittmund haben Unbekannte Wertsachen aus Autos gestohlen. Aus unverschlossenen Pkw wurden am Wochenende in der Nachtzeit jeweils Handtasche bzw. Portemonnaie entwendet. Wer Täterhinweise liefern kann, wendet sich an das Polizeikommissariat Wittmund unter Telefon 04462 9110. Die Polizei rät Autofahrenden, beim Verlassen des Pkw stets zu kontrollieren, dass der Wagen wirklich verschlossen ist und keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug liegen.

