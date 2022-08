Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw zerkratzt - Einbruch in Geschäft

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Pkw zerkratzt

Bad Hersfeld. Den Lack der Beifahrerseite eines silbernen VW Multivan zerkratzten Unbekannte zwischen Dienstag (16.08.) und Montag (29.08.). Hierdurch entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Privatparkplatz in der Dudenstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Geschäft

Bebra. Unbekannte brachen in der Nacht zu Montag (29.08.) in ein Geschäft in der Nürnberger Straße ein. Durch Aufhebeln von Türen gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, die sie anschließend durchsuchten. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden von circa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell