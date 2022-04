Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer bei Zusammenstoß verletzt (24.04.2022)

Konstanz (ots)

Zwei Radfahrer sind bei einem Unfall auf der Schottenstraße am Sonntagnacht verletzt worden. Eine 26-Jährige und eine 29-Jährige waren mit ihren Rädern in entgegengesetzter Richtung auf der Schottenstraße unterwegs. Auf Höhe der Alfred-Wachtel- Straße fuhren die beiden Frauen zu weit mittig, so dass sich die Fahrradlenker berührten und die Radlerinnen stürzten. Zwei Rettungswagen brachten die verletzten Radfahrerinnen in umliegende Kliniken. An beiden Rädern entstand Sachschaden in nicht bekannter Höhe.

