POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Lastwagen verliert Schmelzeisen - Polizei bittet geschädigte Autofahrer sich zu melden (22.04.2022)

Singen (ots) - Mutwillig Sachschaden in Höhe von rund 3.000 verursacht hat ein unbekannter Täter am Sonntagnacht zwischen 2 Uhr und 3 Uhr an einem auf der Oberdorfstraße geparkten Auto. Der Unbekannte zerkratzte die Motorhaube und die hintere rechte Tür eines auf Höhe der Hausnummer 37 abgestellten grauen Audis. Personen, die im angegebenen Zeitraum Verdächtiges in der Oberdorfstraße beobachtet haben, oder sonst ...

