Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, Lkr. Konstanz) Weißen Polo angefahren und geflüchtet - Polizei sucht Unfallzeugen (24.04.2022)

Orsingen-Nenzingen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Sonntag zwischen 17.30 Uhr und 21 Uhr eine Unfallflucht auf der Stockacher Straße begangen. Der Unbekannte fuhr, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, gegen einen am rechten Fahrbahnrand, zwischen einer Gaststätte und dem Ortsschild, geparkten weißen VW Polo und beschädigte diesen dabei im Bereich der vorderen linken Stoßstange und des Kotflügels. Anschließend entfernte sich der Autofahrer, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro zu kümmern. Die Polizei sicherte an dem Polo rote Lackantragungen und Splitter eines Rücklichts, die von dem Unfallverursacher stammen dürften. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach, unter der Tel. 07771 9391-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell