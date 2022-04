Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Versuchter Einbruch in ehemaliges Heilig-Geist-Spital (24.04.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannten haben im Zeitraum zwischen Freitagabend und Sonntagmittag, 14 Uhr, versucht, in ein Gebäude auf der Schertlestraße einzubrechen. Die Täter gingen mit Gewalt gegen eine Tür am Hintereingang des ehemaligen Heilig-Geist-Spitals vor, konnten diese jedoch nicht aufbrechen und nicht in das Gebäude gelangen. Die Beschädigungen an der Tür waren aufgefallen, nachdem am Sonntagmittag aus ungeklärter Ursache ein Brandalarmmelder am Haus ausgelöst und Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen hatte. Einen Brand fanden die Helfer allerdings nicht vor.

