Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Unfallflucht auf der Neckarstraße

Polizei sucht weißen Seat Leon (24.04.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Von der Unfallstelle geflüchtet ist ein Autofahrer in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens auf der Neckarstraße. Ein Unbekannter mit einem weißen Seat Leon streifte einen geparkten Opel Astra an dessen linker Seite und flüchtete, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum Besitzer eines beschädigten weißen Seat Leon geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwenningen, Telefonnummer 07720 8500-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell