POL-KN: (VS-Schwenningen) Autofahrer flüchtet zu Fuß vor der Polizei (24.04.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einer Personenkontrolle entzogen hat sich ein Autofahrer, den eine Polizeistreife am Sonntag gegen 14 Uhr auf der Neuffenstraße kontrollieren wollte. Die Beamten erkannten einen 23-Jährigen am Steuer eines BMW. Da sie wussten, dass er keinen Führerschein besitzt, wollten sie den Autofahrer anhalten und überprüfen. Der stellte sein Auto jedoch sofort ab und flüchtete zu Fuß, wobei er den Autoschlüssel, seinen Geldbeutel und andere persönliche Gegenstände zurückließ. Die Polizisten nahmen die zurückgelassenen Sachen an sich. Gegen den Autofahrer ermitteln sie wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

