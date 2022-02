Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, 12.02.2022, um 19 Uhr, parkte eine 53-jährige ihr blauen Ford-Scorpio in der Bauhausstraße am rechten Fahrbahnrand. Als sie am Sonntag, 13.02.2022, um 10:00 Uhr wieder mit ihrem Auto wegfahren wollte, stellte sie einen Schaden vorne links am Stoßfänger (Scheinwerfer und Kotflügel) fest. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden (ca. 1.500 Euro) zu kümmern.

Wer kann Hinweise zum Unfall geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell