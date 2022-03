POL-OS: Hilter: Alkoholisierte 23-Jährige prallte mit Pkw und zwei weiteren Insassen gegen Ampelanlage - Keine Person verletzt

Bad Laer (ots) - In der Nacht zu Sonntag, zwischen 22.30 Uhr und 08.00 Uhr, machten sich unbekannte Täter an einem Milchautomaten am Winkelsettener Ring zu schaffen. Sie brachen den Automaten auf dem landwirtschaftlichen Betrieb auf und entnahmen neben dem Wechselgeld auch die gesamte Automatentechnik. Die Polizei in Dissen nimmt Hinweise auf die Tat oder Täter unter 05421/921390 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

mehr