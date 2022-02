Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Einbruch auf die Baustelle eines Wohnhauses

Semlow (ots)

Am gestrigen Mittwoch, dem 09.Februar 2022 wurde bei der Polizei in Ribnitz-Damgarten ein Einbruch gemeldet und angezeigt.

In der Tatzeit zwischen dem 01.Februar und dem 09.Februar 2022 haben sich ein oder mehrere unbekannte Täter in der Gemeinde Semlow Zutritt zu einer Baustelle verschafft und diverse Gegenstände entwendet. In der Kastanienallee in Plennin wurden nach ersten Erkenntnissen nicht nur Kupferrohre auf der Baustelle beschädigt und mitgenommen, sondern auch etliche Werkzeuge, Fahrzeugteile und persönliche Gegenstände des Eigentümers gestohlen. Der Sachschaden wird aktuell auf mindestens 10.000 Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst Stralsund kam zur Spurensicherung zum Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell