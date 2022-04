Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Grauen Audi zerkratzt (24.04.2022)

Singen (ots)

Mutwillig Sachschaden in Höhe von rund 3.000 verursacht hat ein unbekannter Täter am Sonntagnacht zwischen 2 Uhr und 3 Uhr an einem auf der Oberdorfstraße geparkten Auto. Der Unbekannte zerkratzte die Motorhaube und die hintere rechte Tür eines auf Höhe der Hausnummer 37 abgestellten grauen Audis. Personen, die im angegebenen Zeitraum Verdächtiges in der Oberdorfstraße beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

