Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Mücke-Bernsfeld (ots)

Am Dienstag, den 30.08.2022, 20:17 Uhr, befuhr eine 69-jährige Radfahrerin aus Mücke die Straße "Auf der Tannenwiese" in Richtung "Auf dem Stein". Der Frau kam ein 43-jähriger Pkw-Fahrer aus Homberg (Ohm) entgegen. Beide stoppten ihre Fahrzeug und hielten in einer Entfernung von ca. 15 Meter zueinander an. Beim Absteigen verlor die Radfahrerin ohne Fremdeinwirkung das Gleichgewicht und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei verletzte sich die Radfahrerin an der rechten Schulter und musste durch einen RTW nach Lich in das dortige Krankenhaus verbracht werden. Es entstand geringer Sachschaden am Fahrrad der Verletzten.

POK Dörr, PST Alsfeld - DGB

i.A. BRAUN, PHK / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell