POL-OH: Steuergeräte von Kran gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Einbrüche in leerstehende Gebäude Heringen. Unbekannte brachen in der Widdershäuser Straße in zwei leerstehende Gebäude ein. Die Täter hebelten an einer Tür und zerstörten ein Fenster, um in die entsprechenden Räumlichkeiten zu gelangen. Die Einbrüche wurden am frühen Mittwochmorgen (31.08.) festgestellt. Eine genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Nach den derzeit vorliegenden ...

