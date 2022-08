Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Arztpraxis - Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda (ots)

Einbruch in Arztpraxis

Fulda. Unbekannte brachen in der Nacht zu Dienstag (30.08.) in eine Arztpraxis in der Sturmiusstraße ein. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Einbrecher in die Praxisräume. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen öffneten die Täter anschließend gewaltsam mehrere Schränke und entwendeten einen geringen Geldbetrag. Es entstand zudem Sachschaden von rund 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Kämmerzell. Zwischen Freitag (26.08.) und Dienstag (30.08.) wurde ein Einfamilienhaus in der Veilchenstraße zum Ziel unbekannter Täter. Durch gewaltsames Zerstören einer Glasscheibe gelangten die Einbrecher in das Wohnhaus, aus welchem sie mehrere Schmuckstücke im Wert von circa 500 Euro stahlen. Die Täter hinterließen Sachschaden von weiteren rund 500 Euro und flüchteten schließlich unerkannt in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell