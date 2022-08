Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Gartenhaus brennt nieder

Freiburg (ots)

Ein Gartenhaus mit überdachter Terrasse hinter einem Mehrfamilienhaus ist in der Nacht auf Samstag, 13.08.2022, in WT-Waldshut niedergebrannt. Das brennende Holzhaus war gegen 04:30 Uhr bemerkt worden. Die Feuerwehren aus Waldshut-Tiengen und Dogern waren im Einsatz, um den Vollbrand zu löschen. Das Holzhaus samt Terrasse wurde komplett zerstört, auch mehrere Bäume in der unmittelbaren Umgebung waren in Brand geraten. Die Schadenshöhe liegt bei mehreren tausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell