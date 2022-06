Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herrischried: Brand in älterem Gebäude

Freiburg (ots)

Zu einem Brand in einem älteren Gebäude sind am Donnerstagabend, 09.06.2022, Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in einem Ortsteil in Herrischried ausgerückt. Kurz nach 20:00 Uhr war der Brand in einem leerstehenden Bereich des Gebäudes entdeckt worden. Einem Zeugen gelang es, das Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit einem Feuerlöscher einzudämmen. Die Feuerwehr löschte den Brand vollends. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zu Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell