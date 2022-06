POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Freiburg (ots) - Am Donnerstagabend, 09.06.22, verunglückte ein Pedelec-Fahrer gegen 18.30 Uhr auf dem Feldbergsteig unterhalb des Franz-Klarmeyer-Wegs in der Nähe des Feldberggipfels tödlich. Am selben Abend gegen 22.50 Uhr wurde der 70-jährige Mann, der mit seinem Pedelec am Feldberg unterwegs war, vermisst gemeldet. Im Rahmen der Suche wurde der Verunglückte gegen 23.40 Uhr leblos an der Unfallörtlichkeit ...

