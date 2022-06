Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich leicht - 1000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Auf der nassen Straße war ein 45 Jahre alter Pedelec-Fahrer zu schnell unterwegs und stürzte deshalb am Donnerstag, 09.06.2022 gegen 14.00 Uhr, auf dem Radweg am Rhein in der Verlängerung der Weinbergstraße. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. An seinem Pedelec entstand Sachschaden von rund 1000 Euro.

md/ma

