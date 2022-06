Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl: Junger Autofahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Freitag, 10.06.2022, hat sich ein junger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf der K 6544 zwischen Niederwihl und Schachen verletzt. Der 19-jährige war gegen 02:30 Uhr in einer Linkskurve nach rechts geraten und mit einem Holzhaufen kollidiert. Er konnte sich selbst aus seinem schwer beschädigten Auto befreien. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Auto liegt bei rund 10000 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

