POL-FR: Polizeirevier Rheinfelden unter neuer Leitung (FOTO)

Nach der Pensionierung von EPHK a. D. Bernhard Weis übernahm EPHK Manfred Geiges als stellvertretender Revierleiter und als Leiter der Führungsgruppe im April dieses Jahres die Geschicke des Polizeireviers Rheinfelden.

Seit dem 01. Juni 2022 ist EPHK Geiges offiziell Leiter des Polizeireviers Rheinfelden. Heute am 09. Juni 2022 wurde ihm rückwirkend die Bestellurkunde des Landes Baden-Württemberg von Herrn Polizeipräsident Franz Semling ausgehändigt.

Das Polizeirevier steht nun unter der Leitung eines waschechten Rheinfelders, der in der Stadt sprichwörtlich groß geworden ist.

Im Jahr 1981 wurde EPHK Manfred Geiges in den Polizeidienst eingestellt und begann seine polizeiliche Ausbildung in Lahr. Nach seinem Studium an der Hochschule für Polizei erfolgte 1998 der Aufstieg in den gehobenen Dienst. Es folgten unterschiedliche Verwendungen innerhalb des Polizeireviers Lörrach. Im Jahr 2015 wechselte EPHK Geiges zum Polizeirevier Rheinfelden. Hier übernahm er die Leitung des Polizeipostens Grenzach-Wyhlen und wurde 2020 Leiter der Führungsgruppe. Nach einer kurzzeitigen Abordnung zur Führungsgruppe der Schutzpolizeidirektion kehrte er 2021 wieder zur Führungsgruppe des Polizeireviers Rheinfelden zurück und übernahm am 1. Juni 2022 schließlich die Leitung des Polizeireviers Rheinfelden.

Die Veranstaltung fand im feierlichen Rahmen in den Räumlichkeiten der Stadt Rheinfelden statt. Nach Aushändigung der Bestellurkunde durch Polizeipräsident Franz Semling richteten Oberbürgermeister Klaus Eberhardt und der Leitende Oberstaatsanwalt Tomas Orschitt Grußworte an den neuen Leiter des Polizeireviers Rheinfelden. Beide wünschten Herrn Geiges gutes Gelingen und betonten die bisherige vertrauensvolle Zusammenarbeit.

