Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ehrliche Finderin - glücklicher Verlierer

Ludwigshafen (ots)

Am 23.03.2022 staunte eine 56-jährige Ungarin aus Ludwigshafen nicht schlecht, als sie in der Industriestraße einen Geldbeutel fand mit etlichen Dokumenten und über 1.000 Euro Bargeld. Ohne zu Zögern gab sie den Geldbeutel beim Gemeinsamen Sachgebiet Jugendkriminalität in der Berliner Straße ab. Die dortigen Polizeibeamten konnten den Verlierer ermitteln und telefonisch erreichen. Am 24.03.2022 holte der hocherfreute 40-jährige Vietnamese seinen Geldbeutel ab und erklärte, dass er sich bei der Finderin, die mit der Herausgabe ihrer Telefonnummer einverstanden war, erkenntlich zeigen werde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell