POL-PPRP: Motorradfahrer gestürzt

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit zwischen dem 22.03.2022, gegen 16:30 Uhr und dem 23.03.2022, gegen 07:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in die Büroräume einer Firma in der Industriestraße ein, indem sie die Scheibe einschlugen. Sie durchsuchten die Räume und Schränke. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde nichts gestohlen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail ...

