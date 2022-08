Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Rote Verfärbung gelangt bis in den Rhein

Freiburg (ots)

Am Freitagmittag, 12.08.2022, hat eine Rotverfärbung des Schreiebaches in Laufenburg Auswirkungen bis in den Rhein gezeigt. Verantwortlich dafür war eine Baustelle. Dort sollte ausgewaschenes Gesteinswasser über eine Sickervorrichtung gereinigt wieder in den Bach geleitet werden. Aus bislang unbekannter Ursache funktionierte dies jedoch nicht, so dass das mit roten Sedimenten getrübte Wasser in den Bach gelangte. Die Pumpe wurde bis zur Störungsbeseitigung ausgestellt. Die Dienstzweig Gewerbe/Umwelt der Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell