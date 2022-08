Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand: Kollision zwischen Auto und Fahrrad - Rennradfahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Bei der Kollision zwischen einem Auto und einem Fahrrad am Samstagmorgen, 13.08.2022, in Höchenschwand hat der 56-jährige Rennradfahrer schwere Verletzungen erlitten. Er war auf einem parallel zur B 500 verlaufendem Radweg talwärts unterwegs, als er mit einem den Radweg querenden Pkw zusammenstieß. Der 22 Jahre alte Autofahrer war dort links abgebogen, um zur hinter dem Radweg befindlichen Garagen zu gelangen. Der Fahrradfahrer kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Sein Rennrad wurde schwer beschädigt. Der Sachschaden an diesem liegt bei rund 3000 Euro, am Pkw wurde ein Schaden von rund 4000 Euro verursacht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell