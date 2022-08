Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen - Denzlingen: Fahrradfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstagvormittag, 13.08.22, gegen 11.20 Uhr befuhr ein 55-jähriger Autofahrer die Hauptstraße in Denzlingen. Als der 55-Jährige mit seinem Pkw nach links in die Kirchstraße einbog, kollidierte er mit einem entgegenkommenden und ordnungsgemäß fahrenden 58-jährigen Fahrradfahrer. Dieser stürzte in Folge der Kollision und verletzte sich dabei leicht. Der 58-Jährige musste zur medizinischen Untersuchung in ein Freiburger Krankenhaus eingeliefert werden. Am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

