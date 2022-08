Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Auto rollt Mann übers Bein

Freiburg (ots)

Ins Krankenhaus musste am Sonntag, 14.08.2022 gegen 09.30 ein 86 Jahre alter Mann vom Rettungsdienst gebracht werden, nachdem ihm sein Peugeot über den Unterschenkel gerollt war. Nach einem technischen Defekt wollte der 86-Jährige sein Auto starten, in dem er es bei geöffneter Fahrertüre mit dem linken Bein anschob und sich halbwegs hinter das Steuer setzte. Auf der leicht abschüssigen Wehratalstraße fing das Fahrzeug dann an selbständig zu rollen. Dabei konnte sich der Mann nicht mehr im Fahrzeug halten und fiel auf die Fahrbahn. Er geriet mit dem linken Unterschenkel unter den linken Hinterreifen und dieser wurde überrollt. Er wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen.

