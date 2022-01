Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Gießen: Schulkind von Auto erfasst

Gießen (ots)

Pressemeldung vom 14.01.2022

Am Freitagmorgen (14.Januar) gegen 07.45 Uhr befuhr ein Fahrzeugführer den Wiesecker Weg. Offenbar überfuhr die Person ein für ihn geltendes Rotlicht. Zwei Schulkinder überquerten zu diesem Zeitpunkt offenbar bei "Grün" einen Fußgängerüberweg. Ein Kind wurde von dem Fahrzeug erfasst und zog sich schwere Verletzungen zu. Das Kind wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Informationen dazu liegen bislang nicht vor. Es wird nachberichtet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

