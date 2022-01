POL-GI: PKW aufgebrochen+Fahrraddiebstahl+Audi zerkratzt+Unbekannter in Kosmetikstudio+Leiter gestohlen+Tür hält stand+Ohne Führerschein unterwegs+Unfälle und Unfallfluchten

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen (ots)

Gießen: Autoscheibe eingeschlagen

Zehn Euro fand ein Dieb in der Nacht auf Donnerstag (13. Januar) in einem Auto, dessen Scheibe er zuvor einschlug. Der Schaden beträgt etwa 300 Euro und entstand zwischen 20.30 Uhr und 6.45 an dem Hyundai, der in der Straße Zur Alten Eiche in Rödgen geparkt stand. Hinweise hierzu nimmt die Polizeistation Gießen Nord (Telefonnummer 0641/70063755) entgegen.

Gießen: Fahrrad weg

In der Bahnhofstraße entwendeten Unbekannte ein angeschlossenes Pedelec. Das matt-schwarze "Prophete"-Fahrrad hat einen Wert von etwa 1800 Euro und kam am Mittwoch (12. Januar) zwischen 16.30 Uhr und 18 Uhr abhanden. Die Beamten der Polizeistation Gießen Süd (Telefonnummer 0641/70063555) bitten um Zeugenhinweise.

Gießen: Audi zerkratzt

Lange Kratzer auf beiden Seiten eines geparkten Audi in der Gnauthstraße fand ein Besitzer am Mittwoch (12. Januar) vor. Zwischen Mitternacht und 9 Uhr zerkratzten Unbekannte das Fahrzeug und stiegen den Spuren zufolge auch auf das Auto hinauf. Der Schaden beträgt etwa 1500 Euro. Die Beamten der Polizeistation Gießen Süd ermitteln wegen der Sachbeschädigung und nehmen Hinweise dazu unter der Telefonnummer 0641/70063555 entgegen.

Gießen: Unbekannter im Kosmetikstudio

Die Inhaberin eines Kosmetikstudios in der Bahnhofstraße stieß am Dienstag (11. Januar) auf einen Unbekannten, der den Laden gegen 18.50 Uhr durch den Notausgang betreten hatte. Nach dem Zusammentreffen flüchtete er sofort in unbekannte Richtung. Die Besitzerin stellte ansonsten nichts Ungewöhnliches fest. Eine Personenbeschreibung liegt nur ansatzweise vor: Der Mann soll einen dunklen Hautteint und dunkle Haare haben und war mit einem gestreiften Pullover und einer schwarzen Jacke bekleidet. Hinweise zum Sachverhalt nehmen die Beamten der Polizeistation Gießen Süd (Telefonnummer 0641/70063555) entgegen.

Gießen: Leiter entwendet

Aus einer Hütte im Uferweg entwendeten Unbekannte eine Leiter im Wert von etwa 70 Euro. Der Diebstahl von einem Gartengrundstück ereignete sich zwischen Montag (10. Januar), 14 Uhr, und Dienstag, 14 Uhr. Hinweise hierzu nimmt die Polizeistation Gießen Nord (Telefonnummer 0641/70063755) entgegen.

Gießen: Tür hält

Erfolglos versuchten Unbekannte in der Mühlstraße eine Ladentür aufzuhebeln. Die Tür hielt zwischen 18 Uhr am Dienstag (11. Januar) und 10 Uhr am Mittwoch dem Einbruchsversuch stand. Es entstand ein Schaden von etwa 100 Euro. Die Beamten der Polizeistation Gießen Nord (Telefonnummer 0641/70063755) nehmen Hinweise entgegen.

Gießen: Ohne Führerschein unterwegs

Ein auffällig lauter Auspuff an einem PKW war am Mittwoch (12. Januar) der Anlass einer Verkehrskontrolle im Fasanenweg. Beamte stoppten den Autofahrer gegen 09.00 Uhr. Der 35-Jährige konnte den Ordnungshüter keinen Führerschein vorlegen. Eine weitere Überprüfung ergab, dass für das Fahrzeug der Versicherungsschutz erloschen war. Die Polizisten entstempelten das Auto und leiteten gegen den Grünberger ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrererlaubnis und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

Grünberg: Unfall im Begegnungsverkehr - Autofahrer gesucht

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht von Mittwoch (12. Januar) auf der Landesstraße 3127 nach Zeugen. Ein 30-Jähriger aus Laubach war gegen 07.30 Uhr mit seinem Audi von Beltershain nach Geilshausen unterwegs. Als ihm ein unbekannter Autofahrer entgegenkam, krachte es. Offenbar waren die Spiegel zusammengestoßen. Der Unbekannte flüchtete anschließend. Wer kann den Vorfall beobachtet? Wer kann Hinweise auf den Unfallbeteiligten geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Lollar: Leichtverletzt nach Unfall

Leichte Verletzungen erlitt eine 48-Jährige Autofahrerin bei einem Unfall am Mittwoch in der Marburger Straße. Gegen 08.00 Uhr war ein 69-Jähriger mit seinem Cadillac im Staufenberger Weg unterwegs und wollte auf die Marburger Straße fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoße mit der 48-Jährigen, die mit ihrem VW in Richtung Kirchberg unterwegs war. Mit leichten Verletzungen kam sie in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Lich: Drei Verletzte nach Unfall

Zwei Schwerverletzte und ein leichtverletztes Kind waren die Folge eines Unfalles am Mittwoch auf der Landstraße 3053. Eine 42-Jährige aus dem Vogelsbergkreis war mit ihrem Toyota von Eberstadt unterwegs und wollte auf die Autobahn 45 Richtung Dortmund abbiegen. Dabei stieß sie mit dem Ford einer 18-Jährigen aus dem Gießener Landkreis zusammen. Die beiden Fahrerinnen kamen mit schweren und ein 8-jähriger Insasse mit leichten Verletzungen in umliegenden Kliniken. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 22.000 Euro.

Laubach: Im Graben gelandet

Aus bislang unbekannte Gründen verlor ein 18-jähriger Mann am Mittwoch (12. Januar) auf der Landstraße 3137 die Kontrolle über seinen BMW. Der Laubacher war gegen 23.50 Uhr von Lauter in Richtung Laubach unterwegs, als er von Fahrbahn abkam. Anschließend drehte sich das Fahrzeug und blieb im Graben liegen. An dem Fahrzeug und an einem Leitpfosten entstand ein Sachschaden von etwa 13.150 Euro.

Gießen: Unfallflucht im Mühläckerring

500 Euro Sachschaden beklagt der Besitzer eines Audi nach einer Unfallflucht im Mühläckerring. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte am Mittwoch zwischen 00.00 und 15.00 Uhr den vorderen Stoßfänger eines geparkten Sportback . Anschließend flüchtete er, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

