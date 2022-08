Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Feuerwehr Breisach am Wochenende zweimal gefordert

Freiburg (ots)

Breisach - Gleich zweimal musste die Freiwillige Feuerwehr Breisach am vergangenen Wochenende innerhalb 4 Stunden ausrücken. Am Samstag 13.08.2022 wurde gegen 20:05 Uhr ein Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Kupfertorstraße gemeldet. Die Feuerwehr konnte den Brand verschiedener Gegenstände unverzüglich löschen. Der Sachschaden am Gebäude wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Breisach. Am Sonntag 14.08.2022 gegen 00:14 Uhr erfolgte eine weitere Alarmierung der Feuerwehr, nachdem in den Schrebergärten in der Nähe des Grenzüberganges ein Feuer gemeldet wurde. Wie sich herausstellte brannte ein Pizza-Ofen neben einer Gartenlaube. Auch hier konnte der Brand schnell gelöscht werden. Wie es zur Brandentstehung kam wird nun ebenfalls ermittelt.

