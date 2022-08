Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Feldberg-Altglashütten (ots)

Am 14.08.2022 gegen 17:05 Uhr kam es auf der B500 im Bereich Altglashütten zu einem Verkehrsunfall, in Folge dessen eine 74-jährige Pkw-Führerin aus bislang unbekannter Ursache nach links über den Gegenverkehr von der Fahrbahn abkam und anschließen mit einem Baum kollidierte. Die Pkw-Führerin wurde hierbei schwer verletzt und kam mit dem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum nach Freiburg.

Vor Ort befanden sich zwei noch nicht namentlich bekannte Ersthelfer, welche ebenfalls den Verkehr anhielten, sodass Rettungskräfte einfach zum Unfallort vorrücken konnten. Diese werden gebeten sich auf dem Polizeirevier Titisee-Neustadt unter Tel. 07651 9336-0 zu melden.

