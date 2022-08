Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Gundelfingen: Schaden durch Bremsmanöver - Zeugen gesucht

Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Gundelfingen: An der Einmündung Hans-Bunte-Straße zur Alten Bundesstraße kam es am Sonntag, 14.08.2022 gegen 17:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger BMW-Fahrer beabsichtigte von der Hans-Bunte-Straße kommend nach links in Richtung Ortsmitte abzubiegen, wobei die Ampel Grünlicht gezeigt haben soll. Kurz bevor er die Fußgängerfurt passierte, soll aus nördlicher Richtung ein unbekannter Fahrradfahrer die Einmündung in Richtung Freiburg-Zähringen passiert haben. Der Kreuzvorgang zwang den BMW-Fahrer zu einer Vollbremsung. Der BMW geriet hierdurch ins Schleudern und kollidierte mit dem Bordstein am gegenüberliegenden Fahrbahnrand. Dabei entstand Sachschaden an der Bereifung des Fahrzeuges. Der unbekannte Fahrradfahrer entfernte sich von der Unfallstelle.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallvorgang geben können, oder der unbekannte Fahrradfahrer selbst werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Freiburg-Nord unter 0761/882-4221 in Verbindung zu setzen.

