POL-FR: Verkehrsunfallflucht beim Einkaufszentrum Bürkle-Bleiche - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Umkirch - Am Donnerstag 11.08.2022 stürzte gegen 21:15 Uhr ein 71jähriger Mann in der Gottenheimer Straße alleinbeteiligt mit seinem Pedelec. Der Schwerverletzte musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik in Freiburg eingeliefert werden. Die Ursache für den Sturz ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Breisach hat den Verkehrsunfall aufgenommen. Medienrückfragen bitte an: Polizeirevier Breisach ...

