Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hardt/Landkreis Rottweil) - Auf 21-Jährigen eingetreten (17.07.2022)

(Hardt/Landkreis Rottweil) (ots)

Am Sonntag, um 02.42 Uhr, kam es in der Ostlandstraße in der Nähe der Grundschule in Hardt im Rahmen des Dorffestes zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach einem zunächst verbalen Streit zwischen einem 21-Jährigen und einer siebenköpfigen Personengruppe im Alter von 16 bis 20 Jahren, wurde der 21-Jährige auf den Boden gestoßen. Aus der Gruppe heraus wurde mehrfach auf ihn eingetreten, wodurch er sich eine blutige Lippe und eine blutige Nase zuzog. Er wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Der Personengruppe wurde für das Festgelände ein Platzverweis erteilt. Von den Beamten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Zeugenhinweise bitte an Polizeirevier in Schramberg unter der Telefonnummer 07422/27010 (AM).

