POL-KN: (Hardt/Landkreis Rottweil) - Faustschlag ins Gesicht (17.07.2022)

Zu einer Körperverletzung ist es am frühen Sonntagmorgen um 00.20 Uhr in der Ostlandstraße in Höhe der Sporthalle in Hardt gekommen. Ein 39-Jähriger wollte das Dorffest in Hardt besuchen, als er von einem Unbekannten zunächst angerempelt und dann angesprochen wurde. Als der 39-Jährige dem Unbekannten nicht antwortete, schlug dieser ihm mit der Faust ins Gesicht. Im Anschluss wurde der Unbekannte von einer Frau in einem Pkw abgeholt. Der Schläger soll etwa 18 bis 20 Jahre alt und ca. 180 Zentimeter groß gewesen sein. Er hatte kurze Haare und war schwarz gekleidet. Die Frau, welche ihn abgeholt hatte, wird als 150 Zentimeter groß mit langem dunklen Haar beschrieben. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt das Polizeirevier in Schramberg unter der Telefonnummer 07422/27010 entgegen (AM).

