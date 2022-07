Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) - Mercedes auf Parkplatz angefahren und geflüchtet (16.07.2022)

(Donaueschingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) (ots)

Zu einem Fall der so genannten Unfallflucht ist es am Samstag in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 17.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Bregstraße in Donaueschingen gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen dort geparkten grauen Mercedes der E-Klasse am Stoßfänger. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1.000 EUR zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen dürfte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen weißen Pkw gehandelt haben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Donaueschingen unter der Telefonnummer 0771/837830 in Verbindung zu setzen (AM).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell