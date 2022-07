Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau/Landkreis Konstanz) Entenfamilie auf Entdeckungstour (16.07.2022)

Konstanz (ots)

Nicht nur die Autofahrer freuten sich diese Woche über die Eröffnung des neuen Straßentunnels anlässlich des Neubaus der B33 bei der Waldsiedlung Reichenau, auch eine Entenfamilie machte sich neugierig auf Entdeckungstour zum Tunnel und hielt so 2 Streifenbesatzungen des Polizeireviers Konstanz am Samstagmorgen, 16.07.2022, auf Trab. Nachdem Verkehrsteilnehmer eine Entenmutter samt ihren 8 Küken auf der Fahrbahn vor dem östlichen Tunnelportal gemeldet hatten, rückten die Beamten aus um diese einzufangen. Die Entenmutter jedoch machte sich beim Erblicken der Beamten aus dem Staub und beobachtete das Treiben aus sicherer Entfernung. Nachdem die Küken eingefangen und abseits der Straße sicher in die Freiheit entlassen wurden nahm sie ihren Erziehungsauftrag auch wieder wahr. Doch gab sie dem Drängen ihres Nachwuchses offensichtlich nach, denn 45 Minuten später wollten diese erneut den Tunnel besichtigen. Wiederum gelang es den Beamten mit tatkräftiger Hilfe weiterer Verkehrsteilnehmer die Küken einzufangen und diesmal in größerer Entfernung an einer Stelle mit garantierter Seesicht abzusetzen, um sie auf andere Gedanken zu bringen. Während der Einsätze kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell