Blumberg (ots) - Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ist es am Donnerstag gegen 18 Uhr auf der Hauptstraße in einem Schnellimbiss gekommen. Ein 40-Jähriger und ein 39-Jähriger gerieten in Streit, in dessen Verlauf der Ältere den Jüngeren zu Boden gestoßen und mit einem Messer bedroht haben soll. ...

