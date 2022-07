Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Streit eskaliert

Polizei sucht Zeugen (14.07.2022)

Blumberg (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ist es am Donnerstag gegen 18 Uhr auf der Hauptstraße in einem Schnellimbiss gekommen. Ein 40-Jähriger und ein 39-Jähriger gerieten in Streit, in dessen Verlauf der Ältere den Jüngeren zu Boden gestoßen und mit einem Messer bedroht haben soll. Ein Zeuge mischte sich in den Streit und versuchte zu schlichten. Ihn sucht nun die Polizei und bittet den Mann, sich bei ihr zu melden. Auch andere Zeugen, die den Streit möglicherweise mitbekommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Blumberg unter der Telefonnummer 07702 4779361 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell