Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Möggingen, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus (13.07.2022)

Möggingen (ots)

Einbrecher haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versucht in ein Einfamilienhaus auf der Straße "Am Ried" einzubrechen. Gegen 3 Uhr versuchten die Unbekannten eine Terrassentür aufzuhebeln. Durch einen im Haus plötzlich anschlagenden Hund wurden die Täter jedoch gestört und flüchteten ohne Beute. Eine Bewohnerin konnte noch die Lichtkegel von zwei Taschenlampen im Garten wahrnehmen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die in der Nacht Verdächtiges im Bereich der Straße "Am Ried" beobachtet haben, sich mit dem Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, in Verbindung zu setzen.

